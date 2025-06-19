Денис Седашов

Евролига официально объявила об отмене матча за третье место в рамках Финала четырех.

Начиная с сезона 2025/26, формат завершающей стадии турнира изменится — теперь она будет включать только два полуфинала и финал, без поединка за «бронзу».

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Напомним, что в последний раз матч за третье место состоялся в сезоне 2024/25: тогда Олимпиакос одержал победу над Панатинаикосом со счетом 97:93.

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