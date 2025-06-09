Во втором матче финальной серии плей-офф НБА Оклахома-Сити Тандер на домашнем паркете взяла реванш у Индианы Пэйсерс за поражение в первой игре, одержав победу со счетом 123:107.

Лидером Тандер на паркете стал Шей Гилджес-Александер, который набрал 34 очка (11/21 с игры, 1/4 трехочковые, 11/12 штрафные), добавив 5 подборов, 8 ассистов и 4 перехвата. Со скамейки вышел Алекс Карузо, который отметился 20 очками (6/11). Джейлен Уильямс добавил 19 очков, Чет Холмгрен — 15.

У Пэйсерс Тайриз Халибертон набрал 17 очков и отдал 6 ассистов, но сделал 5 потерь. Майлз Тернер (16) и Паскаль Сиакам (15 + 7 подборов) также были результативными. Со скамейки Бенедикт Матурин принес 14 очков.

Третий матч состоится 11 июня в Индианаполисе.

НБА. Плей-офф. Финал

Оклахома-Сити — Индиана 123:107 (26:20, 33:21, 34:33, 30:33) Счет в серии 1-1

Статистика матча