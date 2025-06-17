Оклахома-Сити впервые вышла вперед в серии с Индианой в финале НБА
40 очков Джейлена Уильямса принесли Тандер преимущество 3:2 в финальной серии
около 1 часа назад
Оклахома-Сити Тандер одержала важную победу над Индианой Пэйсерс в пятом матче плей-офф НБА со счетом 120:109, выйдя вперед в серии 3:2.
Игра на домашней арене Оклахомы стала бенефисом Джейлена Вильямса, который набрал 40 очков. Шай Гилджес-Александер добавил 31 очко, 10 передач и 4 блок-шота.
Индиана отвечала усилиями Паскаля Сиакама (28 очков), но 6 его потерь и слабая игра Тайриза Халибертона (4 очка) помешали команде. Ти Джей Макконнелл с скамейки набрал 18 очков.
Тандер доминировали с первой четверти (32:22) и не упустили преимущество. Теперь Оклахома имеет шанс завершить серию на выезде, тогда как Индиана будет бороться за выживание.
НБА. Плей-офф. Финал
Оклахома-Сити – Индиана 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30) Счёт в серии 3:2
Оклахома-Сити: Джейлен Вильямс 40, Гилджес-Александер 31 + 10 передач + 4 блок-шота, Дорт 9 + 8 подборов, Холмгрен 9 + 11 подборов, Хартенштайн 4 + 8 подборов – старт; Виггинс 14, Уоллес 11, Карузо 2, К. Вильямс 0.
Индиана: Сиакам 28 + 6 потерь, Несмит 14, Тернер 13, Нембард 7, Халибертон 4 + 7 подборов + 6 передач – старт; Макконнелл 18, Топпин 12, Матурин 7+8 подборов, Бредли 4, Ферфи 2, Шеппард 0, Брайант 0.