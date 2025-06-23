Олег Гончар

Оклахома-Сити Тандер стала чемпионом НБА сезона 2024/25, обыграв Индиану Пэйсерс в седьмом матче финальной серии с счётом 103:91.

Лидер Тандер Шай Гилджес-Александер, которого признали MVP финала, набрал 29 очков и отдал 12 передач, став главным героем матча. Джейлен Уильямс добавил 20 очков, а Чет Холмгрен отметился 18 очками, 8 подборками и 5 блок-шотами.

В составе Индианы самым результативным был Бенедикт Матурин с 24 очками и 13 подборками, но команда пострадала из-за травмы Тайриза Халлибертона, который покинул игру в первой четверти из-за проблем с ахиллом.

Тандер завоевали первый титул с момента переезда из Сиэтла в Оклахому в 2008 году, став седьмым различным чемпионом НБА с 2018 года. Гилджес-Александер, который также получил награду MVP регулярного сезона, вошёл в историю как первый за 25 лет игрок, совмещающий звание лидера по очкам, MVP регулярного сезона и MVP финала.

НБА. Плей-офф. Финал

Оклахома-Сити — Индиана 103:91 (25:22, 22:26, ​​34:20, 22:23) Счёт в серии: 4-3

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 12 передач), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (18 + 8 подборок + 5 блок-шотов), Дорт (9 + 7 подборок), Хартенштайн (7 + 9 подборок) - старт; Карузо (10), Уоллес (10), Виггинс (0), Митчелл (0), Джонс (0), К. Уильямс (0), Дженг (0).

Индиана: Сиакам (16), Нембхард (15 + 6 передач), Халлибертон (9), Тернер (6), Несмит (3) – старт; Матурин (24 + 13 подборок), Макконнелл (16 + 7 потерь), Бредли (2), Шеппард (0), Ферфи (0), Топпин (0), Брайант (0).