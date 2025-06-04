О'Нил составил список лучших баскетболистов в истории НБА
В списке — Джордан, Леброн, Коби и другие звезды, однако самого Шака там нет
1 день назад
Фото: Getty Images
Легенда баскетбола, четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился своим рейтингом лучших игроков в истории лиги. Сообщает Netflix в X.
Интересно, что бывший центровой не включил в список самого себя.
В топ-10 по версии О’Нила вошли:
Майкл Джордан
Коби Брайант
Леброн Джеймс
Мэджик Джонсон
Билл Рассел
Уилт Чемберлен
Ларри Бёрд
Хаким Оладжьювон
Тим Данкан
Джулиус Эрвинг
По словам Шака, все эти игроки оказали огромное влияние на игру и оставили незабываемый след в истории НБА.
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