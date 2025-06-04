О'Нил составил список лучших баскетболистов в истории НБА

В списке — Джордан, Леброн, Коби и другие звезды, однако самого Шака там нет

1 день назад

Майкл Джордан
Фото: Getty Images
Денис Седашов

Денис Седашов

Легенда баскетбола, четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился своим рейтингом лучших игроков в истории лиги. Сообщает Netflix в X.

Интересно, что бывший центровой не включил в список самого себя.

В топ-10 по версии О’Нила вошли:

  • Майкл Джордан

  • Коби Брайант

  • Леброн Джеймс

  • Мэджик Джонсон

  • Билл Рассел

  • Уилт Чемберлен

  • Ларри Бёрд

  • Хаким Оладжьювон

  • Тим Данкан

  • Джулиус Эрвинг

По словам Шака, все эти игроки оказали огромное влияние на игру и оставили незабываемый след в истории НБА.

Орландо Мэджик обновили логотип и представили новые формы.

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