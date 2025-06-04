Орландо Мэджик обновили логотип и представили новые формы

Олег Гончар

4 июня клуб НБА Орландо Мэджик официально представил новый логотип и три новые игровые формы во время специального мероприятия в Kia Center. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Обновленный логотип отдает дань истории франшизы, возвращая звезду в качестве центрального элемента дизайна, что напоминает эмблемы 1990-х, когда за Мэджик выступали Шакил О'Нил и Пенни Хардауэй.

Дизайн сохраняет традиционные цвета команды – синий, черный и серебристый – с современными акцентами, подчеркивающими динамичный стиль клуба.

Логотип символизирует амбиции Мэджик вернуться в элиту НБА.

Новые формы включают домашнюю белую, выездную синюю и альтернативную черную, содержащие звезду и обновленные шрифты.