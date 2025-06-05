Пау Газоль: «Европейскому баскетболу необходимо обновление»
Бывший игрок НБА заявил, что игра должна развиваться
около 6 часов назад
Легенда мирового баскетбола Пау Газоль высказался относительно инициативы создания новой европейской лиги под эгидой НБА.
Во время открытия баскетбольной академии в Барселоне испанец поделился своим видением будущего континентального баскетбола. Слова приводит Marca.
Работа уже ведется, процесс запущен. Я вижу стремление усовершенствовать европейскую модель баскетбола — это шанс для развития. Посмотрим, в каком формате она сформируется и как будет развиваться.
По его словам, нынешняя структура европейского баскетбола нуждается в изменениях:
Экономически она нестабильна. Подавляющее большинство клубов терпят убытки. Систему нужно обновлять и делать более устойчивой.
Михайлюк назвал приоритетный вариант для продолжения карьеры в НБА.
Поделиться