Пау Газоль: «Европейскому баскетболу необходимо обновление»

Бывший игрок НБА заявил, что игра должна развиваться

около 6 часов назад

Пау Газоль
Фото: Getty Images
Денис Седашев

Денис Седашев

Легенда мирового баскетбола Пау Газоль высказался относительно инициативы создания новой европейской лиги под эгидой НБА. 

Во время открытия баскетбольной академии в Барселоне испанец поделился своим видением будущего континентального баскетбола. Слова приводит Marca.

Работа уже ведется, процесс запущен. Я вижу стремление усовершенствовать европейскую модель баскетбола — это шанс для развития. Посмотрим, в каком формате она сформируется и как будет развиваться.

Пау Газоль

По его словам, нынешняя структура европейского баскетбола нуждается в изменениях:

Экономически она нестабильна. Подавляющее большинство клубов терпят убытки. Систему нужно обновлять и делать более устойчивой.

Пау Газоль

Михайлюк назвал приоритетный вариант для продолжения карьеры в НБА.

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