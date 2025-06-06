«Пэйсерс» вырвали драматическую победу в Оклахоме в финале НБА.
Халибертон сделал решающий бросок за 0.3 секунды до сирены
около 17 часов назад
В Оклахома-Сити состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА, где Индиана Пэйсерс одержала драматическую победу над Тандер со счетом 111:110. Пэйсерс повели в серии 1:0, совершив камбэк в четвертой четверти.
Оклахома лидировала с преимуществом до 15 очков, но промах Шая Гилджес-Александера (38 очков) за секунды до конца стал решающим. Тайриз Халибертон по ассисту Ти Джея Макконнелла забросил победный бросок за 0.3 секунды до конца игры.
НБА. Плей-офф. Финал
Оклахома – Индиана 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35) Счет в серии: 0-1