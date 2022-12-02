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Пирс: «Сейчас Тейтум лучше Дюранта»

Экс-игрок оценил игру двух лидеров
Баскетбол НБА
02 декабря 17:15
Пирс: «Сейчас Тейтум лучше Дюранта»

Бывший игрок «Бостона» Пол Пирс оценил в своем Twitter игру двух лидеров Джейсона Тейтума и «Бруклина» Кевина Дюранта.

«После плей-офф прошлого сезона Тейтум превзошел Дюранта, если говорить о том, кто лучше в НБА на сегодняшний день. Я сказал об этом еще в прошлом сезоне.

Его игра против Кевина Дюрэнта была похожа на передачу факела. Я не преуменьшаю достоинства Дюрэнта, он по-прежнему один из лучших баскетболистов, но я считаю, что на сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт».


Тейтум мог перейти в «Бруклин» в качестве обмена за Дюранта. Правда, «Бостон» отказался от такого предложения.

Андрей Усмонов
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Теги

Кевин Дюрант Джейсон Тейтум

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