Пирс: «Сейчас Тейтум лучше Дюранта»

Экс-игрок оценил игру двух лидеров

Бывший игрок «Бостона» Пол Пирс оценил в своем Twitter игру двух лидеров Джейсона Тейтума и «Бруклина» Кевина Дюранта.

«После плей-офф прошлого сезона Тейтум превзошел Дюранта, если говорить о том, кто лучше в НБА на сегодняшний день. Я сказал об этом еще в прошлом сезоне. Его игра против Кевина Дюрэнта была похожа на передачу факела. Я не преуменьшаю достоинства Дюрэнта, он по-прежнему один из лучших баскетболистов, но я считаю, что на сегодняшний день Тейтум лучше, чем Дюрэнт».

Тейтум мог перейти в «Бруклин» в качестве обмена за Дюранта. Правда, «Бостон» отказался от такого предложения.