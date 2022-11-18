«Казалось, что играем в комнате для курения». В «Будивельнике» рассказали о специфичности матчей Балканской лиги
Плеханов – об игре с «Калевом»: «Времени на отдых нет»
23 ноября «Будивельник» загреет матч пятого тура группового этапа в еврокубке
Фото: FIBA
Главный тренер «Будивельника» Валерий Плеханов рассказал о настройке команды на матч Кубка Европы FIBA с «Калевом»:
Сейчас все мысли о следующей игре в Калеве. Потому, скажу честно, времени на отдых вообще нет. Тем более, что довольно скоро вы узнаете о ротации в нашем составе. Наша задача – максимально подготовленными подойти к этой игре.
Напомним, что игра с эстонцами состоится 23 ноября.
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