Главный тренер «Будивельника» рассказал, когда Близнюк вернется на площадку
«Прометей» одержал восьмую победу в Латвийско-Эстонской лиге
Украинцы обыграли «Таллин Калев/Аудентес»
Фото: БК «Прометей»«Прометей» сыграл очередной матч в рамках Латвийско-эстонской лиги. Команда из Украины обыграла «Таллин Калев/Аудентес».
Самым результативным игроком матча Иссуф Санон («Прометей»), который набрал 21 очко и сделал две передачи.
Для «Прометея» это восьмая победа в лиге.
Латвийско-эстонская лига
«Таллин Калев/Аудентес» – «Прометей» 74:83 (18:28, 21:18, 19:19, 16:18)
Ранее сообщали, что «Будивельник» выиграл дебютный матч в Балканской лиге.
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