«Прометей» обыграл «Огре» в Латвийско-Эстонской лиге
«Прометей» усилился канадским разыгрывающим Классеном
Последним клубом баскетболиста был чешский «Нимбурк»
Фото: FacebookБаскетбольный клуб «Прометей» подписал контракт с канадским разыгрывающим Мареком Классеном. Сообщает пресс-служба команды.
30-летний канадец ранее выступал за румынский «Сибиу», затем играл за британские и турецкие клубы.
Некоторое время играл в Лиге развития НБА, после чего в сезоне 2019/20 защищал цвета «Киев-Баскета».
Последним клубом канадца стал чешский «Нимбурк».
Классен к новой команде присоединится в Риге.
«Прометей» обыграл «Огре» в Латвийско-Эстонской лиге.
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