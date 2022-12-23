«Прометей» выиграл второй матч подряд в Еврокубке
«Прометей» устроил разгром «Виймси» в Латвийско-эстонской лиге
Команда Гинзбурга продолжает идти на победной серии в регулярном чемпионате
«Прометей» / Фото - ФБУ23 декабря «Прометей» провел очередной матч в Латвийско-эстонской лиге.
Действующий чемпион Украины без проблем обыграл эстонский «Виймси» со счетом 107:72.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Прометея» Дастин Хог – 21 очко, 6 подборов и 2 ассиста.
Латвийско-эстонская лига
«Прометей» – «Виймси» 107:72 (23:11, 29:26, 24:20, 31:15)
«Прометей»: Хог (21 + 6 подборов + 2 ассиста), Санон (20 + 7 подборов + 7 ассистов), Дикки (20 + 9 подборов)
Отметим, что команда Ронена Гинзбурга возглавляет турнирную таблицу Латвийско-эстонской лиги. Они одержали 13 побед в чемпионате.
Накануне в рамках 9-го тура Еврокубка «Прометей» победил «Венецию» со счетом 75:71.
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