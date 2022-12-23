Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:10
Телемагазин
15:10
Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

«Прометей» устроил разгром «Виймси» в Латвийско-эстонской лиге

Команда Гинзбурга продолжает идти на победной серии в регулярном чемпионате
Баскетбол Еврокубки
23 декабря 21:44
«Прометей» устроил разгром «Виймси» в Латвийско-эстонской лиге
«Прометей» / Фото - ФБУ
23 декабря «Прометей» провел очередной матч в Латвийско-эстонской лиге.

Действующий чемпион Украины без проблем обыграл эстонский «Виймси» со счетом 107:72.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Прометея» Дастин Хог – 21 очко, 6 подборов и 2 ассиста.
Латвийско-эстонская лига

«Прометей» – «Виймси» 107:72 (23:11, 29:26, 24:20, 31:15)

«Прометей»: Хог (21 + 6 подборов + 2 ассиста), Санон (20 + 7 подборов + 7 ассистов), Дикки (20 + 9 подборов)
Отметим, что команда Ронена Гинзбурга возглавляет турнирную таблицу Латвийско-эстонской лиги. Они одержали 13 побед в чемпионате.

Накануне в рамках 9-го тура Еврокубка «Прометей» победил «Венецию» со счетом 75:71.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Ронен Гинзбург

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Прометей» усилился канадским разыгрывающим Классеном
«Прометей» усилился канадским разыгрывающим Классеном
Баскетбол В Европе
16:59
Сумасшедший данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментов тура Еврокубка
Сумасшедший данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментов тура Еврокубка
Баскетбол Еврокубки
22 декабря 17:45
Главный тренер «Прометея»: «Видеть болельщиков из Украины – это удивительно»
Главный тренер «Прометея»: «Видеть болельщиков из Украины – это удивительно»
Баскетбол Еврокубки
22 декабря 07:15
«Прометей» и «Эпицентр-Подоляны» вышли в финал Кубка лиги
«Прометей» и «Эпицентр-Подоляны» вышли в финал Кубка лиги
Волейбол
21 декабря 23:59
«Прометей» выиграл второй матч подряд в Еврокубке
«Прометей» выиграл второй матч подряд в Еврокубке
Баскетбол Еврокубки
21 декабря 23:20
Еврокубок. «Рейер Венеция» – «Прометей». Видео трансляция
Еврокубок. «Рейер Венеция» – «Прометей». Видео трансляция
Баскетбол В Европе
21 декабря 17:44

Новости: Баскетбол

«Прометей» усилился канадским разыгрывающим Классеном
«Прометей» усилился канадским разыгрывающим Классеном
В Европе
16:59
НБА. 50 очков Дончича принесли победу «Далласу» над «Хьюстоном». «Филадельфия» обыграла «Клипперс»
НБА. 50 очков Дончича принесли победу «Далласу» над «Хьюстоном». «Филадельфия» обыграла «Клипперс»
НБА
08:28
«Прометей» устроил разгром «Виймси» в Латвийско-эстонской лиге
«Прометей» устроил разгром «Виймси» в Латвийско-эстонской лиге
Еврокубки
23 декабря 21:44
Евролига. «Реал» дома устроил разгром АСВЕЛу, «Партизан» в гостях минимально обыграл «Фенербахче»
Евролига. «Реал» дома устроил разгром АСВЕЛу, «Партизан» в гостях минимально обыграл «Фенербахче»
Еврокубки
23 декабря 11:00
Вот это бросок! Форвард «Вашингтона» отправил мяч в корзину с центра площадки
Вот это бросок! Форвард «Вашингтона» отправил мяч в корзину с центра площадки
НБА
23 декабря 10:50
40 очков Макколума помогли «Новому Орлеану» обыграть «Сан-Антонио», а «Вашингтон» уступил «Юте»
40 очков Макколума помогли «Новому Орлеану» обыграть «Сан-Антонио», а «Вашингтон» уступил «Юте»
НБА
23 декабря 09:23
ФБУ обратится в FIBA по включению легендарной Марины Ткаченко в Зал славы организации
ФБУ обратится в FIBA по включению легендарной Марины Ткаченко в Зал славы организации
Сборная Украины
22 декабря 21:22
Сумасшедший данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментов тура Еврокубка
Сумасшедший данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментов тура Еврокубка
Еврокубки
22 декабря 17:45
«Сакраменто» Леня обыграл «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка проиграл «Торонто»
«Сакраменто» Леня обыграл «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка проиграл «Торонто»
НБА
22 декабря 09:22
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости