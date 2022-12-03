«Прометей» в Еврокубке минимально уступил «Ульму»
«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
Самым результативным игроком стал Ондржей Балвин
Фото: «Прометей»«Прометей» провел очередной матч в рамках Латвийско-Эстонской лиге.
Действующий чемпион Украины обыграл эстонский «Талтех» со счетом 89:67.
Лучшим в составе «Прометея» стал американский легионер Ондржей Балвин. В его активе 17 очков.
Латвийско-Эстонская лига
«Прометей» – «Талтех» 89:67 (28:11, 28:21, 20:18, 13:17)
«Прометей»: Балвин (17 + 9 подборов + 2 ассиста), Лукашов (13 + 2 подбора + 5 ассистов), Санон (13 + 3 подбора + 1 ассист)
«Прометей» в центральном матче Латвийско-Эстонской лиги обыграл «Венспилс».
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