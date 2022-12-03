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«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге

Самым результативным игроком стал Ондржей Балвин
Баскетбол В Европе
21:00
«Прометей» уверенно обыграл «Талтех» в Латвийско-Эстонской лиге
Фото: «Прометей»
«Прометей» провел очередной матч в рамках Латвийско-Эстонской лиге.

Действующий чемпион Украины обыграл эстонский «Талтех» со счетом 89:67.

Лучшим в составе «Прометея» стал американский легионер Ондржей Балвин. В его активе 17 очков.


Латвийско-Эстонская лига

«Прометей» – «Талтех» 89:67 (28:11, 28:21, 20:18, 13:17)

«Прометей»: Балвин (17 + 9 подборов + 2 ассиста), Лукашов (13 + 2 подбора + 5 ассистов), Санон (13 + 3 подбора + 1 ассист)

«Прометей» в центральном матче Латвийско-Эстонской лиги обыграл «Венспилс».
Денис Седашов
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