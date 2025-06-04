Пустовой завершил сезон с Ховентутом после вылета из плей-офф

Олег Гончар

Украинский центровой Артем Пустовой и его команда Ховентут прекратили выступления в плей-офф чемпионата Испании (ACB) после поражения от Тенерифе в первом раунде серии (0-2).

Второй матч завершился со счетом 60:80 в пользу Тенерифе.

Пустовой провел на площадке 15 минут, набрав 8 очков (3/6 двухочковые, 2/2 штрафные) и собрав 5 подборов. В первом матче серии украинец записал 6 очков и 3 подбора, но "Ховентут" также уступил (74:88). Серии плей-офф ACB продолжаются до двух побед, и поэтому Тенерифе прошел дальше, а Ховентут завершил сезон 2024/25.

33-летний Пустовой, который присоединился к Ховентуту летом 2024 года, сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 7,2 очка и 4,1 подбора за 14 минут. Его контракт с клубом действует до 2026 года.