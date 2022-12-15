Награда самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана
«Сакраменто» без Леня минимально обыграл «Торонто», «Нью-Йорк» Михайлюка в овертайме огорчил «Чикаго»
«Даллас» не смог ничего противопоставить «Кливленду»
«Торонто» – «Сакраменто» / Фото - sandiegouniontribune.comНБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Детройт» 134:141 OT (33:35, 36:38, 28:34, 30:20, 7:14)
«Орландо» – «Атланта» 135:124 (50:22, 26:40, 29:32, 30:30)
«Индиана» – «Голден Стэйт» 125:119 (27:26, 47:28, 19:33, 32:32)
«Чикаго» – «Нью-Йорк» 120:128 OT (28:29, 27:35, 33:28, 29:25, 3:11)
«Торонто» – «Сакраменто» 123:124 (31:23, 31:36, 32:29, 29:36)
«Оклахома-Сити» – «Майами» 108:110 (31:31, 21:33, 32:22, 24:24)
«Сан-Антонио» – «Портленд» 112:128 (28:39, 29:34, 32:24, 23:31)
«Даллас» – «Кливленд» 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)
«Денвер» – «Вашингтон» 141:128 (38:31, 34:36, 30:28, 39:33)
«Клипперс» – «Миннесота» 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23)
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