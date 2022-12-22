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Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

«Сакраменто» Леня обыграл «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка проиграл «Торонто»

«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
22 декабря 09:22
«Сакраменто» Леня обыграл «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка проиграл «Торонто»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Милуоки» 114:106

«Филадельфия» – «Детройт» 113:93

«Атланта» – «Чикаго» 108:110

«Бостон» – «Индиана» 112:117

«Бруклин» – «Голден Стэйт» 143:113

«Нью-Йорк» – «Торонто» 106:113

«Миннесота» – «Даллас» 99:104

«Оклахома-Сити» – «Портленд» 101:98

«Хьюстон» – «Орландо» 110:116

«Сакраменто» – «Лейкерс» 134:120

«Клипперс» – «Шарлотт» 126:105

Олег Шумейко-младший
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Теги

Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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