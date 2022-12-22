Клуб Михайлюка наказали, лишив одного из пиков драфта
«Сакраменто» Леня обыграл «Лейкерс», «Нью-Йорк» без Михайлюка проиграл «Торонто»
«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт»
Фото: Getty Images
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Милуоки» 114:106
«Филадельфия» – «Детройт» 113:93
«Атланта» – «Чикаго» 108:110
«Бостон» – «Индиана» 112:117
«Бруклин» – «Голден Стэйт» 143:113
«Нью-Йорк» – «Торонто» 106:113
«Миннесота» – «Даллас» 99:104
«Оклахома-Сити» – «Портленд» 101:98
«Хьюстон» – «Орландо» 110:116
«Сакраменто» – «Лейкерс» 134:120
«Клипперс» – «Шарлотт» 126:105
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