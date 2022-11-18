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«Сакраменто» с Ленем одержал пятую победу подряд, «Бруклин» обыграл «Портленд»

«Детройт» проиграл «Клипперс»
Баскетбол НБА
18 ноября 08:55
«Сакраменто» с Ленем одержал пятую победу подряд, «Бруклин» обыграл «Портленд»
Фото: Twitter Сакраменто

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» – «Бруклин» 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)

«Сакраменто» – «Сан-Антонио» 130:112 (37:28, 26:28 26:26, 41:30)

Алексей Лень провел на площадке полторы минуты, но не смог отличиться результативными действиями.

«Клипперс» – «Детройт» 96:91 (15:23, 27:27 26:17, 28:24)

Олег Шумейко-младший
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Теги

Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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