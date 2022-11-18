Карри в 11-й раз за карьеру набрал более 50 очков
«Сакраменто» с Ленем одержал пятую победу подряд, «Бруклин» обыграл «Портленд»
«Детройт» проиграл «Клипперс»
Фото: Twitter Сакраменто
НБА. Регулярный чемпионат
«Портленд» – «Бруклин» 107:109 (28:28, 33:29, 21:28, 25:24)
«Сакраменто» – «Сан-Антонио» 130:112 (37:28, 26:28 26:26, 41:30)
Алексей Лень провел на площадке полторы минуты, но не смог отличиться результативными действиями.
«Клипперс» – «Детройт» 96:91 (15:23, 27:27 26:17, 28:24)
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