Санон признался, что обожает Обаму
Защитник сборной Украины назвал 44-го президента США примером самореализации, несмотря на ограничения
1 день назад
Защитник сборной Украины и латвийского клуба ВЕФ Иссуф Санон рассказал, что его вдохновляет Барак Обама. Соответствующее заявление он сделал в интервью клубу.
Санон назвал первого темнокожего президента США примером преодоления стереотипов.
Санон подчеркнул, что Обама показал, что возможно достичь цели, несмотря на ограничения, которые навязывают другие.
«Он разрушил представление, что темнокожий человек не может стать президентом».
Для Санона, который в сезоне 2024/25 помог ВЕФ выйти в плей-офф Латвийско-эстонской лиги (12,3 очка, 3,5 передачи за матч), этот пример мотивирует к самореализации.
Напомним, ранее Санон стал чемпионом Латвии.