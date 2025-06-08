Сборная Украины 3х3 проиграла Польше и не вышла на ЧЕ-2025

Олег Гончар

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Польше со счетом 12:16 в четвертьфинале квалификационного турнира к чемпионату Европы-2025, который проходит в Бухаресте, Румыния.

Поражение завершило для Украины борьбу за выход на турнир в Дании.

Самым результативным игроком украинской команды стал Максим Закурдаев, который набрал 4 очка, в частности реализовав единственный двухочковый бросок. Олег Бондаренко и Илья Кабацюра добавили по 3 очка, а Евгений Балабан – 2.

Турнир в Бухаресте собрал 11 мужских команд, но только четыре завоевали путевки на Евробаскет.