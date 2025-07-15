Олег Гончар

Сборная Украины U-20, занявшая четвертое место в группе С, получила соперника в 1/8 финала чемпионата Европы, сообщает FIBA.

Молодежная команда будет противостоять победителю группы D — сборной Сербии. Игра состоится 16 июля в 15:30 по Киеву.

Сербия выиграла все три матча группового этапа против Исландии (90:76), Словении (98:54) и Франции (84:65).

В то время как Украина потерпела три поражения: от Германии (62:65), Бельгии (55:65) и Италии (60:80).

Победитель пары Сербия — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя матча Чехия — Испания, а команда, проигравшая, будет соревноваться с побежденным в той же паре за места с 9-го по 16-е. Согласно регламенту, команды, которые проиграют в 1/8 финала, будут бороться за право остаться в Дивизионе А, а три худших коллектива опустятся до Дивизиона В.