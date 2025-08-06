Сборная Украины в предквалификации на ЧМ-2027 стартовала с поражения на последних секундах
Команда Багатскіса проиграла с минимальной разницей в окончании напряженного матча
около 2 часов назад
В рамках пре-квалификации к чемпионату мира-2027 сборная Украины сыграла с командой Швейцарии.
Подопечные Айнарса Багатскиса проиграли со счетом 64:66.
Швейцария выиграла первую четверть, но всего с разницей в четыре очка. Во второй десятиминутке игра выровнялась.
На последнюю четверть Украина вышла с преимуществом в два балла, но быстро его потеряла и позволила сопернику сделать отрыв. Однако, в концовке счет снова стал равным и победитель определился на последних секундах благодаря проходу швейцарцев под кольцо.
ЧМ-2027. Пре-квалификация
Швейцария — Украина — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)