Олег Гончар

В рамках пре-квалификации к чемпионату мира-2027 сборная Украины сыграла с командой Швейцарии.

Подопечные Айнарса Багатскиса проиграли со счетом 64:66.

Швейцария выиграла первую четверть, но всего с разницей в четыре очка. Во второй десятиминутке игра выровнялась.

На последнюю четверть Украина вышла с преимуществом в два балла, но быстро его потеряла и позволила сопернику сделать отрыв. Однако, в концовке счет снова стал равным и победитель определился на последних секундах благодаря проходу швейцарцев под кольцо.

ЧМ-2027. Пре-квалификация

Швейцария — Украина — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)