Шей Гілджес-Александер перевершив рекорди Джордана и Леброна
Лидер Оклахомы провел 12-й матч плей-офф с 30+ очками и 5+ передачами
около 3 часов назад
Шей Гилджес-Александер
В пятом матче финальной серии плей-офф НБА сезона 2024/2025 Оклахома-Сити Тандер одолела Индиану Пэйсерс со счетом 120:109, выйдя вперед в серии 3:2.
Лидер Тандер Шей Гилджес-Александер провел на площадке 38 минут, набрав 31 очко (9/21 с игры, 13/14 штрафные), отдал 10 передач, сделал 4 блок-шота, 2 подбора и 2 перехвата. Его показатель плюс-минус составил +9.
Как сообщает NBA TV в социальной сети X, 26-летний защитник установил историческое достижение, превзойдя Майкла Джордана и Леброна Джеймса по количеству матчей в одном плей-офф с 30+ очками и 5+ передачами. На счету Гилджеса-Александера 12 игр, тогда как у легенд НБА – по 11.