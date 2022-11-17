Багатскис: «Нам было непросто, потому что Исландия играет в достаточно нетипичный баскетбол для Европы»
Сидоров: «Задание на это окно мы выполнили на 100 процентов»
Сборная Украины обыграла Нидерланды и Исландию
17 ноября 12:50
Фото: FIBA
Игрок сборной Украины Илья Сидоров прокомментировал недавние победы над Нидерландами (96:77) и Исландией (79:72) в квалификации на чемпионат мира-2023:
«Из состава команды, игравшей на Евробаскете, у нас осталось только 5 игроков. Однако все ребята без исключения показали хорошую игру и самоотверженность. Все они могли бы быть в составе Евробаскета, но в баскетболе только 12 мест. Я не представляю, как сложно тренерам принимать подобные решения.
Относительно сыгранности, все было хорошо потому, что мы все много лет тренировались друг с другом летом или были в одной команде.
Мы все знаем требования главного тренера Айнарса Багатскиса и его видение игры. Задание на это окно мы выполнили на 100 процентов. Было очень приятно увидеть всех ребят, пока мы видим редко, потому что играем в разных чемпионатах. Спасибо всем болельщикам за поддержку!»
А здесь вы можете узнать при каких раскладах сборная Украины может квалифицироваться на чемпионат мира.
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