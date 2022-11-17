Сидоров: «Задание на это окно мы выполнили на 100 процентов»

Фото: FIBA

Игрок сборной Украины Илья Сидоров прокомментировал недавние победы над Нидерландами (96:77) и Исландией (79:72) в квалификации на чемпионат мира-2023:

Относительно сыгранности, все было хорошо потому, что мы все много лет тренировались друг с другом летом или были в одной команде.

Мы все знаем требования главного тренера Айнарса Багатскиса и его видение игры. Задание на это окно мы выполнили на 100 процентов. Было очень приятно увидеть всех ребят, пока мы видим редко, потому что играем в разных чемпионатах. Спасибо всем болельщикам за поддержку!»