Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бобби Маркс в своем материале на ESPN высказался по поводу условий нового контракта звездного сербского центрового Николы Йокича с Денвер Наггетс.

«Теперь трехкратный MVP имеет право продлить контракт еще на три сезона с общей суммой $212 млн. Поскольку опция игрока на сезон-2027/2028 будет заменена новой зарплатой, сумма «новых денег» составит $152 млн.

Однако подписание Йокичем нового соглашения уже этим летом совсем не кажется в Денвере решенным делом. Он откровенно заявил, что нынешний состав команды недостаточно силен и глубоко укомплектован, чтобы претендовать на чемпионство».