Стало известно, сколько заработала семья Басс на продаже «Лейкерс»
Самая выгодная сделка в истории НБА?
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
После громкой новости о продаже баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс, появились детали относительно финансовой выгоды, которую получила семья Басс. По данным ESPN US, сделка с бизнесменом Марком Волтером составила $10 миллиардов.
Семья Басс приобрела клуб в 1979 году за $67,5 миллиона. С учетом инфляции, эта сумма сегодня эквивалентна примерно $298,8 миллиона. Таким образом, чистая прибыль семьи от продажи составляет около $9,7 миллиарда.
Леброн и Дончич поддерживают продажу Лейкерс за $10 млрд.