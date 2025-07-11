Олег Гончар

Баскетбольный клуб Днепр, который является действующим чемпионом Украины, начнет сезон в квалификации Кубка Европы FIBA.

Команда получила статус сеяной во время жеребьевки, которая состоится 23 июля в Мюнхене.

Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в регулярный сезон, где 40 команд распределят на 10 групп по четыре в каждой.

В прошлом сезоне Днепр одержал лишь одну победу в шести матчах группового этапа и не вышел в плей-офф.

Напомним, Днепр стал чемпионом Суперлиги сезона 2024/25. В трех матчах финальной серии подопечные Владимира Коваля одолели Киев-Баскет.

Ранее бывший игрок Днепра нашел себе новую команду в Европе.