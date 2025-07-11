Стало известно, в каком еврокубке сыграет Днепр
Команда получила сеяный статус перед жеребьёвкой, которая состоится 23 июля.
около 2 часов назад
Баскетбольный клуб Днепр, который является действующим чемпионом Украины, начнет сезон в квалификации Кубка Европы FIBA.
Команда получила статус сеяной во время жеребьевки, которая состоится 23 июля в Мюнхене.
Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в регулярный сезон, где 40 команд распределят на 10 групп по четыре в каждой.
В прошлом сезоне Днепр одержал лишь одну победу в шести матчах группового этапа и не вышел в плей-офф.
Напомним, Днепр стал чемпионом Суперлиги сезона 2024/25. В трех матчах финальной серии подопечные Владимира Коваля одолели Киев-Баскет.
Ранее бывший игрок Днепра нашел себе новую команду в Европе.