Главный тренер «Прометея»: «Видеть болельщиков из Украины – это удивительно»
Сумасшедший данк форварда «Прометея» – в топ-10 моментов тура Еврокубка
Лучшие моменты – в видеообзоре
Ди Джей Стефенс / Фото - TwitterНевероятный данк форварда «Прометея» Ди Джея Стефенса в матче против «Венеции» вошел в топ-10 лучших моментов 9-го тура группового раунда Еврокубка.
Напомним, «Прометей» победил «Венецию» со счетом 75:71.
После девяти туров украинская команда идет на 4-й позиции в турнирной таблице, которую возглавляет испанский «Ховентуд».
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