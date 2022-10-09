«Киев-Баскет»: «Совсем немного и будем играть Суперлигу в Крыму»
Терренс Мерфи: «Мы должны достойно играть за нашу эмблему за – «Киев-Баскет»
Ассистент тренера также считает, что команда должна побороться за чемпионский титул
Теренс Мерфи / Фото: ФБУАссистент главного тренера «Киев-Баскета» Терренс Мерфи рассказал о целях клуба на сезон. Цитирует ФБУ.
Мы должны достойно играть за нашу эмблему, за «Киев-Баскет». Мы должны показывать хорошую игру и радовать наших фанатов, которые из-за войны войны не могут ходить на наши матчи.
Мы должны быть уверены друг в друге, ведь у нас долгий сезон, где будет много игр – как хороших, так и не очень. Конечно, нашей одной из главных целей является чемпионский титул. Ради этого мы здесь.
«Киев-Баскет» собирается сыграть в Крыму.
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