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Тейтум привел «Бостон» к победе над «Лейкерс», «Голден Стэйт уступил «Милуоки»

«Филадельфия» победила «Сакраменто»
Баскетбол НБА
14 декабря 08:50
Тейтум привел «Бостон» к победе над «Лейкерс», «Голден Стэйт уступил «Милуоки»

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Сакраменто» 123:103 (39:32, 41:23, 21:28, 22:20)

«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 7 подборов), Харден (21 + 7 подборов + 15 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Харрис (21 + 7 подборов + 9 передач), Тайбулл (15), Такер (6) – старт; Милтон (14), Ньянг (12), Коркмаз (3), Спрингер (0), Харрелл (0), Рид (0).

«Сакраменто»: Сабонис (22 + 10 подборов), Фокс (13), Барнс (11 + 8 подборов), Хертер (7), Мюррэй (3) – старт; Монк (16), Дэвис (12), Холмс (7), Мету (5), Окпала (3), Митчелл (2), Лайлс (2), Эллис (0), Кета (0).

«Милуоки» – «Голден Стэйт» 128:111 (38:27, 26:25, 31:25, 33:34)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30 + 12 подборов), Миддлтон (20), Аллен (16), Б. Лопес (7 + 7 подборов), Картер (4) – старт; Портис (25 + 11 подборов), Коннотон (9), Хилл (5), Мэттьюз (5), Боучэмп (3), Т. Адетокумбо (2), Грин (2), Нвора (0).

«Голден Стэйт»: Карри (20), Пул (18), Томпсон (14), Луни (5 + 8 подборов), Грин (2 + 7 передач) – старт; Куминга (19), Дивинченцо (16 + 7 подборов), Лэмб (8), Болдуин (6), Грин (3), Муди (0).

«Хьюстон» – «Финикс» 111:97 (27:20, 27:15, 30:32, 27:30)

«Хьюстон»: Грин (26 + 7 подборов), Портер (18), Смит (14 + 8 подборов), Шенгюн (10 + 16 подборов), Гордон (10) – старт; Исон (10 + 7 подборов), Мэтьюз (8), Никс (8), Мартин (7), Фернанду (0), Гаруба (0).

«Финикс»: Бриджес (18), Пол (16 + 7 передач), Шэмет (13), Крэйг (7 + 12 подборов), Эйтон (5) – старт; Окоги (10), Пэйн (9), Бийомбо (7), Лэндейл (7), Ли (5), Уэйнрайт (0).

«Юта» – «Новый Орлеан» 121:100 (29:30, 23:15, 39:26, 30:29)

«Юта»: Маркканен (19 + 11 подборов), Вандербилт (18 + 14 подборов + 6 передач), Кларксон (11), Конли (7 + 6 передач), Олиник (6) – старт; Бизли (21), Александер-Уокер (19 + 6 передач), Кесслер (11 + 16 подборов), Хортон-Такер (5), Гэй (4), Больмаро (0), Агбаджи (0), Азубуйке (0).

«Новый Орлеан»: Уильямсон (26 + 9 подборов), Валанчюнас (15), Макколлум (14), Джонс (6), Мерфи (0) – старт; Эрнангомес (9), Дэниэлс (7), Маршалл (6), Льюис (4), Нэнс (4 + 7 подборов), Альварадо (4), Темпл (3), Грэм (2), Хэйс (0).

«Лейкерс» – «Бостон» 118:122 OT (24:37, 26:28, 32:23, 28:22, 8:12)

«Лейкерс»: Дэвис (37 + 12 подборов), Джеймс (33 + 9 подборов + 9 передач), Уокер (7), Беверли (6), Шредер (2) – старт; Уэстбрук (20 + 14 подборов + 4 блок-шота), Ривз (4), Брайант (4), Нанн (3), Браун (2).

«Бостон»: Тейтум (44 + 9 подборов + 6 передач), Браун (25 + 15 подборов), Смарт (18 + 6 передач), Уайт (10), Гриффин (6) – старт; Г. Уильямс (9), Брогдон (5 + 6 передач), Хаузер (3), Корнет (2 + 7 подборов).

Карен Агабекян
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