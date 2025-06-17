Тренер сборной Украины возглавил клуб из Польши
Он подписал гарантированный контракт на один сезон
около 1 часа назад
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУ
Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис стал у руля польского Шльонска.
Багатскис подписал гарантированный контракт с клубом на сезон-2025/26.
В прошлом сезоне Шльонск финишировал восьмым и не вышел в плей-офф.
Последние три сезона Багатскис возглавлял румынский Волунтари.
Под руководством Багатскиса Волунтари в этом сезоне победили в Северной баскетбольной лиге Европы (ENBL).
В декабре 2024-го стало известно, что литовец снова возглавил сборную Украины по баскетболу. Он уже тренировал украинскую команду с июля 2019 года до марта 2023-го.
Ранее Багатскис высказался о подготовке команды к матчам проквалификации чемпионата мира-2027.
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