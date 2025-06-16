Олег Гончар

У 33-летнего форварда Виртуса Акилле Полонары диагностирована миелоидная лейкемия, сообщила пресс-служба клуба.

Баскетболист начал лечение в больнице Сант’Орсола-Мальпиги в Болонье.

Уроженец Анконы ранее победил рак яичка, вернувшись на площадку в середине сезона 2023-24. В конце сезона 2024-25, когда команда под руководством Душко Ивановича сосредоточилась на плей-офф чемпионата, Полонара пропустил несколько игр из-за синдрома мононуклеоза. Дальнейшие обследования выявили лейкемию, после чего началось немедленное специализированное лечение.

Полонара за свою карьеру провел 179 матчей в Евролиге, включая 54 за Виртус за последние два сезона. В последний раз играл 2 июня во втором матче полуфинала против Милана. Его команда вышла в финал и ведет 2-0 в серии против Брешии.