На старте Евролиги «Реал» обыграл «Панатинаикос», а «Фенербахче» оказался сильнее «Баварии»
В матче Евролиги на паркет упал обломок крыши
Игру на некоторое время вынуждены были остановить
Евролига / Фото: basketnewsВо время матча Евролиги между «Анадолу Эфесом» и «Црвеной Звездой» (72:59) в Стамбуле произошла непредвиденная ситуация.
В третьей четверти игры на паркет «Синан Эрдем Арены» упал пластиковый элемент конструкции от крыши.
Встреча была прервана на некоторое время, чтобы сотрудники арены смогли убрать посторонний предмет с площадки. В результате происшествия никто не пострадал.
Sinan Erdem’de Dünyaya rezil olmaya ramak kaldı! pic.twitter.com/DMUyjIGaQH— Vedat Beki (@gazetecivedat) October 7, 2022
Ранее сообщали, что Евролига увеличила выплаты своим клубам.
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