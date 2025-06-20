Олег Гончар

В ночь на 20 июня состоялся шестой матч финала НБА, где Оклахома-Сити Тандер уступила Индиане Пэйсерс со счетом 91:108.

Победа позволила Индиане сравнять счет в серии (3:3), переведя противостояние в решающий седьмой матч.

В последний раз седьмой матч в финале НБА состоялся в 2016 году, когда Кливленд одолел Голден Стэйт, отыгравшись со счета 1:3. Пауза в девять лет без седьмых матчей стала второй по длительности в истории финалов НБА. Рекорд принадлежит периоду с 1994 по 2005 год, когда таких матчей не было 11 лет. В целом это будет 20-й седьмой матч в истории финальных серий лиги.

Решающая игра между Индианой и Оклахомой состоится в ночь на понедельник, 23 июня.