В Одессе основали многопрофильный спортивный клуб «Динамо»
Новый клуб будет заниматься баскетболом, плаванием, борьбой и оздоровительными проектами
около 2 часов назад
3 июня 2025 года общественная организация «Баскетбольный клуб «Динамо Одесса» официально основала Спортивный клуб «Динамо Одесса». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Основные направления деятельности:
Баскетбол, плавание, борьба, фехтование, футбол.
Стрельба из лука и практическая стрельба.
Также клуб сосредоточится на оздоровительных мероприятиях, среди которых летний лагерь CAMP DYNAMO, который стартует 23 июня 2025 года.
СК «Динамо Одесса» займется социальной и физической реабилитацией и участием в государственных спортивных программах.