Олег Гончар

Звезда Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма официально заявил о полном восстановлении после тромба в плече, который ему диагностировали после Уикенда всех звезд прошлого сезона, сообщает ESPN.

Ранее в интервью французскому изданию L’Equipe 21-летний француз рассказал, что 11 июля получил разрешение от медицинского штаба Спёрс и с нетерпением ждет возвращения на паркет.

В 46 матчах прошлого сезона он набирал 24,3 очка, делал 11,0 подборов, 3,7 передач и имел лучший в лиге показатель блок-шотов — 3,8 за игру.

Вембаньяма, выбранный под первым номером драфта-2023, стал лучшим новичком года НБА 2023/24 и дебютировал в Матче всех звезд в сезоне 2024/25.

За два сезона в 117 матчах он в среднем набирает 22,5 очка, 10,8 подбора, 3,8 передачи, 1,2 перехвата и 3,7 блок-шотов.