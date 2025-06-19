Олег Гончар

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун подписал новый контракт с клубом Осака Эвесса на сезон 2025/26, сообщила пресс-служба команды.

31-летний центровой проведет третий сезон в чемпионате Японии.

В прошлом сезоне Герун провел 59 матчей за Осаку, в среднем набирая 12.1 очка, 8.4 подбора и 1.8 передачи за игру. Воспитанник Днепра стал ключевым игроком команды, подтвердив свой статус одного из лидеров.

За карьеру Герун выступал во втором дивизионе Испании за Хетафе, Льейду, Клавихо и дубль Барселоны, а также в Ла Лиге за Бреоган, Уникаху и Бетис. В Турции Владимир представлял Буюкчекмеджи, а в Японии выступал за Сэндай.