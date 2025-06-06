Юта может обменять конкурента Михайлюка

Олег Гончар

Юта Джаз активно изучает возможность обмена защитника Коллина Секстона, сообщил инсайдер Эван Сайдери.

26-летний игрок, чей контракт на 19,1 млн долларов завершается после сезона 2025/26, стал предметом трансферных слухов из-за планов клуба по перестройке состава.

Секстон в сезоне 2024/25 сыграл 63 матча, в среднем набирая 18,4 очка, 4,2 передачи и 2,7 подбора за 27,9 минут с 40,6% попадания трехочковых. Его результативность делает игрока привлекательным для команд, которые ищут атакующего защитника, но Юта стремится освободить место для молодежи.

Обмен Секстона может открыть дополнительные минуты для украинского свингмена Святослава Михайлюка, если Джаз активируют опцию в его контракте на сезон 2025/26.

Джаз, которые финишировали 12-ми в Западной конференции (31-51), планируют омоложение состава, что может включать трейд Секстона до дедлайна в феврале 2026 года. Потенциальные претенденты на игрока не названы, но интерес к нему возможен от команд уровня плей-офф.