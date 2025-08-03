Олег Гончар

Женская НБА (WNBA) объявила о задержании лица, которое бросило секс-игрушку на площадку во время матча Атланта Дрим против Голден Стейт Валькириз, который прошел 29 июля в Колледж-Парке, Джорджия.

Инцидент произошел в конце четвертой четверти при счете 75:75, когда игра была остановлена после того, как зеленый предмет приземлился возле линии штрафного броска. По данным ESPN, полицейский убрал объект, использовав полотенце.

1 августа, подобный инцидент повторился во время матча Валькириз против Чикаго Скай (73:66) в Чикаго, когда секс-игрушку бросили под кольцо в третьей четверти. Судья отбросил предмет в сторону, после чего его убрали. Неизвестно, был ли арестован виновник второго случая.

WNBA в заявлении для ESPN подчеркнула, что любые предметы, брошенные на площадку, создают риск для игроков, судей и болельщиков.

В соответствии со стандартами безопасности, нарушители будут немедленно удалены с арены, получать годовой запрет на посещение матчей и могут быть привлечены к ответственности.