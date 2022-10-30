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Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Защитника «Сан-Антонио» отчислили из команды за эксгибиционизм

Джошуа Примо имеет психическое расстройство
Баскетбол НБА
30 октября 18:29
Защитника «Сан-Антонио» отчислили из команды за эксгибиционизм
Джошуа Примо / Фото: mysanantonio
Защитник «Сан-Антонио Сперс» Джошуа Примо был отчислен из команды за проявление эксгибиционизма, сообщает ESPN.

Как сообщает СМИ, баскетболист неоднократно демонстрировал перед девушками свои интимные места. Также адвокат одной из девушек, утверждает, что баскетболист намеренно появился перед ней в обнаженном виде. 

Клуб не называл официальную причину исключения Примо. Сам баскетболист, комментируя эту ситуацию, признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. 

Ранее мы сообщали о сумасшедшем ассисте Дончича.
Денис Седашов
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Сан-Антонио Сперс

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