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Защитника «Сан-Антонио» отчислили из команды за эксгибиционизм
Джошуа Примо имеет психическое расстройство
Джошуа Примо / Фото: mysanantonioЗащитник «Сан-Антонио Сперс» Джошуа Примо был отчислен из команды за проявление эксгибиционизма, сообщает ESPN.
Как сообщает СМИ, баскетболист неоднократно демонстрировал перед девушками свои интимные места. Также адвокат одной из девушек, утверждает, что баскетболист намеренно появился перед ней в обнаженном виде.
Клуб не называл официальную причину исключения Примо. Сам баскетболист, комментируя эту ситуацию, признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем.
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