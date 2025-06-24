Звезда Индианы Тайриз Халибертон порвал ахилл в финале НБА против Оклахомы
Разыгрывающий получил тяжелую травму в 7-м матче серии — под угрозой старт сезона 2025/26
около 2 часов назад
Лидер Индианы Пэйсерс Тайриз Халибертон получил — разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА против Оклахома-Сити Тандер. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шемс Чарания.
Травма произошла в первой четверти, и за семь минут на площадке Халибертон успел набрать 9 очков, попав 3 из 4 трехочковых бросков, но допустил одну потерю. Индиана уступила со счетом 91:103, проиграв серию 3-4, а Оклахома впервые завоевала титул.
Ранее, в пятом матче финала, Халибертон уже травмировал правую икроножную мышцу, но продолжал играть в следующих играх с повреждением. Травма ахиллова может оставить 25-летнего разыгрывающего вне игры на длительный период, что станет ударом для Индианы перед сезоном 2025/26.
Халибертон, который в сезоне 2024/25 набирал в среднем 20,7 очка и 10,9 передачи, считается одним из лучших молодых плеймейкеров НБА.
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