Олег Гончар

Лидер Индианы Пэйсерс Тайриз Халибертон получил — разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА против Оклахома-Сити Тандер. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шемс Чарания.

Травма произошла в первой четверти, и за семь минут на площадке Халибертон успел набрать 9 очков, попав 3 из 4 трехочковых бросков, но допустил одну потерю. Индиана уступила со счетом 91:103, проиграв серию 3-4, а Оклахома впервые завоевала титул.

Ранее, в пятом матче финала, Халибертон уже травмировал правую икроножную мышцу, но продолжал играть в следующих играх с повреждением. Травма ахиллова может оставить 25-летнего разыгрывающего вне игры на длительный период, что станет ударом для Индианы перед сезоном 2025/26.

Халибертон, который в сезоне 2024/25 набирал в среднем 20,7 очка и 10,9 передачи, считается одним из лучших молодых плеймейкеров НБА.