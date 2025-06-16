Олег Гончар

Журналист и инсайдер ESPN Брайан Виндхорст высказался о потенциале тяжёлого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джейлена Уильямса, которого в НБА сравнивают с легендарным шестикратным чемпионом лиги Скотти Пиппеном.

«Одна из ключевых вещей в четвёртой игре — совместная работа Шэя Гилджеса-Александера с Джейленом Уильямсом. В лиге есть люди, которые считают, что Джейлен способен построить карьеру, похожую на путь Скотти Пиппена».

Уильямс, выбранный «Тандер» под 12-м номером на драфте 2022 года, зарекомендовал себя как универсальный игрок с отличным видением площадки, защитными навыками и умением играть на обеих сторонах. В нынешнем плей-офф он в среднем набирает 18.7 очка, 6.8 подбора и 5.4 передачи.

В ночь на 17 июня «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Индианой Пэйсерс» в пятом матче финальной серии НБА. Счёт в серии — 2:2.