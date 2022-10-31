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Без Блашко. Известен состав сборной Украины, который готовится к сезону в Австрии
Дарья решила готовиться отдельно от остальных девушек
31 октября 15:04
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua
Известен состав команды «А» женской сборной Украины по биатлону, который сейчас готовится в австрийском Рамзау к старту нового сезона.
Команда «А» (тренер - Александр Кравченко): Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Александра Меркушина
Команда «Б» (тренер - Игорь Ященко): Валентина Семеренко, Надежда Белкина, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Валерия Дмитренко
Отметим, что отдельно от команды готовится Дарья Блашко, которую тренирует Юрай Санитра.
Старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоятся в конце ноября.
Как сообщалось, IBU продолжил отстранение россиян и белорусов
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