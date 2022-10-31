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Без Блашко. Известен состав сборной Украины, который готовится к сезону в Австрии

Дарья решила готовиться отдельно от остальных девушек
Биатлон Кубок мира по биатлону
31 октября 15:04
Без Блашко. Известен состав сборной Украины, который готовится к сезону в Австрии
Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Известен состав команды «А» женской сборной Украины по биатлону, который сейчас готовится в австрийском Рамзау к старту нового сезона.

Команда «А» (тренер - Александр Кравченко): Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Александра Меркушина

Команда «Б» (тренер - Игорь Ященко): Валентина Семеренко, Надежда Белкина, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Валерия Дмитренко

Отметим, что отдельно от команды готовится Дарья Блашко, которую тренирует Юрай Санитра.

Старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоятся в конце ноября.

Как сообщалось, IBU продолжил отстранение россиян и белорусов


Источник: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Сборная Украины по биатлону

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