Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:10
Телемагазин
15:10
Волейбол. Кубок лиги 2022. Мужчины. Финал

Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»

Украинка отметила, что позже начала подготовку к сезону
Биатлон Кубок мира по биатлону
23 декабря 04:47
Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»
Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Билосюк высказался о старте сезона на Кубке мира.

«Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте. Когда гораздо позже начинаешь подготовку и она далеко не так, как должна быть, то бороться с лидерами очень тяжело.

Мы готовимся к следующим стартам. Зима длинная. Если не сейчас, то возможно через месяц. Мы стараемся улучшить результаты и понимаем всю серьезность ситуации: квоты, очки и насколько это сложно.

Выходя на гонку, я выкладываюсь на максимум. По крайней мере, на тех гонках, которые приносят очки команде. Личные даже не стартуешь, чтобы сберечь силы на те гонки, где я нужна команде. Но все равно этого мало, все равно результат далеко не тот, который нам необходим».

Напомним, ранее Билосюк финишировала в топ-30 спринта в Анси.

Источник: Суспільне Спорт Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Елена Билосюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кривонос стала чемпионкой Украины в гонке преследования
Кривонос стала чемпионкой Украины в гонке преследования
Биатлон
23 декабря 15:28
Анастасия Меркушина стала триумфатором спринта на чемпионате Украины-2022
Анастасия Меркушина стала триумфатором спринта на чемпионате Украины-2022
Биатлон
22 декабря 22:00
Билосюк финишировала в топ-30 спринта в Анси
Билосюк финишировала в топ-30 спринта в Анси
Биатлон Кубок мира по биатлону
16 декабря 16:53
Билосюк: «24 февраля я получила повестку»
Билосюк: «24 февраля я получила повестку»
Биатлон Кубок мира по биатлону
14 декабря 13:12
Украина определилась с составом на женскую эстафету в Хохфильцене
Украина определилась с составом на женскую эстафету в Хохфильцене
Биатлон
10 декабря 18:27
Меркушина стала лучшей среди украинок на спринте на Кубке мира в Хохфильцене
Меркушина стала лучшей среди украинок на спринте на Кубке мира в Хохфильцене
Биатлон Кубок мира по биатлону
08 декабря 16:49

Новости: Биатлон

Кривонос стала чемпионкой Украины в гонке преследования
Кривонос стала чемпионкой Украины в гонке преследования
23 декабря 15:28
Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины-2022
Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины-2022
23 декабря 14:59
Меркушина: «Очень тяжело восстанавливаться после гонок»
Меркушина: «Очень тяжело восстанавливаться после гонок»
Кубок мира по биатлону
23 декабря 05:58
Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»
Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»
Кубок мира по биатлону
23 декабря 04:47
Анастасия Меркушина стала триумфатором спринта на чемпионате Украины-2022
Анастасия Меркушина стала триумфатором спринта на чемпионате Украины-2022
22 декабря 22:00
Дудченко заменит Пидручного на Рождественской гонке
Дудченко заменит Пидручного на Рождественской гонке
20 декабря 18:10
Петренко стала 23-й в масстарте на Кубку IBU в Риднау
Петренко стала 23-й в масстарте на Кубку IBU в Риднау
18 декабря 15:58
Прима: «Шесть промахов, это очень много для масс-cтарта»
Прима: «Шесть промахов, это очень много для масс-cтарта»
Кубок мира по биатлону
18 декабря 15:51
Ткаленко и Насыко попали в топ-30 масстарта на Кубке IBU в Риднау
Ткаленко и Насыко попали в топ-30 масстарта на Кубке IBU в Риднау
18 декабря 14:29
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости