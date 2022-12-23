Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»

Украинка отметила, что позже начала подготовку к сезону

Фото: biathlon.com.ua Украинская биатлонистка Елена Билосюк высказался о старте сезона на Кубке мира.

«Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте. Когда гораздо позже начинаешь подготовку и она далеко не так, как должна быть, то бороться с лидерами очень тяжело. Мы готовимся к следующим стартам. Зима длинная. Если не сейчас, то возможно через месяц. Мы стараемся улучшить результаты и понимаем всю серьезность ситуации: квоты, очки и насколько это сложно. Выходя на гонку, я выкладываюсь на максимум. По крайней мере, на тех гонках, которые приносят очки команде. Личные даже не стартуешь, чтобы сберечь силы на те гонки, где я нужна команде. Но все равно этого мало, все равно результат далеко не тот, который нам необходим». Напомним, ранее Билосюк финишировала в топ-30 спринта в Анси.