Билосюк: «24 февраля я получила повестку»

Фото: biathlon.com.ua

Олимпийская чемпионка Елена Билосюк рассказала, что через день после возвращения из Олимпиады-2022 получила повестку:



Потом мне предложили продолжить тренировочный процесс. Но эта весна была ужасом для всех, и я не исключение. Мой мозг отказывался работать в течение двух месяцев после перенесенного наводнения. Война, новости, переселенцы, помощь, сбор средств – заставить себя в такое время думать о следующем сезоне было невозможно. По крайней мере, я не смогла.

Только на 3-й месяц войны мне снова захотелось что-то физически делать. Именно к концу мая был организован первый учебно-тренировочный сбор в Сянках. Лишь когда я впервые летом уехала в Австрию, почувствовала безопасность, спокойствие начало возвращаться. Но организм все равно давал сбои.