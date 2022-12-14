Билосюк: «24 февраля я получила повестку»
Олимпийская чемпионка Елена Билосюк рассказала, что через день после возвращения из Олимпиады-2022 получила повестку:
22 февраля я прилетела из Олимпиады в Пекине. Был день, чтобы отдохнуть и поспать. Смена часовых поясов и постковочные последствия не способствовали быстрой адаптации. 24 утром я получила повестку. Поэтому нужно было собирать вещи и ехать в часть (Елена Билосюк – майор Нацгвардии Украины).
Потом мне предложили продолжить тренировочный процесс. Но эта весна была ужасом для всех, и я не исключение. Мой мозг отказывался работать в течение двух месяцев после перенесенного наводнения. Война, новости, переселенцы, помощь, сбор средств – заставить себя в такое время думать о следующем сезоне было невозможно. По крайней мере, я не смогла.
Только на 3-й месяц войны мне снова захотелось что-то физически делать. Именно к концу мая был организован первый учебно-тренировочный сбор в Сянках. Лишь когда я впервые летом уехала в Австрию, почувствовала безопасность, спокойствие начало возвращаться. Но организм все равно давал сбои.
Напомним, что на третий этап Кубка мира возвращается Юлия Джима.
Комментарии 0