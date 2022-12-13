Фийон Майе: «Я хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня»

Олимпийский чемпион-2022 – о своих результатах на Кубке мира в текущем сезоне

Кентен Фийон-Майе / Фото - Nordic Magazine Действующий обладатель Кубка мира титулованный французский биатлонист Кантен Фийон Майе прокомментировал свои результаты в текущем сезоне.



Цитирует Фийона-Майе nordicmag.info.



«Я хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня. Понятно, что гонки не всегда доставляют удовольствие, приходится иметь дело с тем, что есть. Но я уверен, что вернусь».



Отметим, что после двух этапов Кубка мира-2022/23 Фийон-Майе завоевал лишь бронзу в мужской эстафете.



Фийон Майе – двукратный чемпион и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр-2022, двукратный чемпион мира в эстафетах.



Календарь третьего этапа Кубка мира в Анси.

Действующий обладатель Кубка мира титулованный французский биатлонистпрокомментировал свои результаты в текущем сезоне.Цитирует Фийона-МайеОтметим, что после двух этапов Кубка мира-2022/23 Фийон-Майе завоевал лишь бронзу в мужской эстафете.Фийон Майе – двукратный чемпион и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр-2022, двукратный чемпион мира в эстафетах.

Владимир Кириченко