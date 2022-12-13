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Фийон Майе: «Я хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня»
Олимпийский чемпион-2022 – о своих результатах на Кубке мира в текущем сезоне
13 декабря 11:00
Кентен Фийон-Майе / Фото - Nordic MagazineДействующий обладатель Кубка мира титулованный французский биатлонист Кантен Фийон Майе прокомментировал свои результаты в текущем сезоне.
Цитирует Фийона-Майе nordicmag.info.
«Я хочу побеждать, но и в личных гонках, и в эстафетах я далек от желаемого уровня. Понятно, что гонки не всегда доставляют удовольствие, приходится иметь дело с тем, что есть. Но я уверен, что вернусь».
Отметим, что после двух этапов Кубка мира-2022/23 Фийон-Майе завоевал лишь бронзу в мужской эстафете.
Фийон Майе – двукратный чемпион и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр-2022, двукратный чемпион мира в эстафетах.
Календарь третьего этапа Кубка мира в Анси.
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