В Чернигове прошел очередной этап обучения по оказанию доврачебной помощи в рамках проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины. Тренинг был организован под патронажем украинской биатлонистки, призера чемпионатов мира Нины Лемеш.

На этот раз участниками стали тренеры по биатлону — люди, которые формируют будущее украинского спорта. Они не только приобрели навыки, спасающие жизни, но и получили мотивацию от личной встречи с легендой.

Программа Complex — это интенсив, охватывающий ключевые знания и практические навыки, которые могут стать решающими в первые минуты после чрезвычайной ситуации. Во время обучения 60 участников узнали, как действовать в случаях, угрожающих жизни, а также отработали важнейшие навыки доврачебной помощи — от оценки состояния пострадавших до остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации.

Обучение прошло в рамках долгосрочного проекта организации «FAST Первая помощь и спецподготовка» и Минмолодёжи и спорта по обучению спортивного сообщества Украины навыкам первой помощи. При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation интенсивные курсы прошли уже сотни спортсменов, тренеров и работников спортивной инфраструктуры по всей Украине. Всего за год организаторы планируют охватить не менее 1800 участников.

«Команда Favbet Foundation вместе с FAST работает над тем, чтобы как можно больше наших спортсменов и тренеров умели уверенно действовать в критических ситуациях и могли вовремя оказать помощь своим коллегам и подопечным», — подчеркнул президент фонда Favbet Foundation, Андрей Матюха.

В фонде подчеркивают, что эти знания особенно важны в условиях войны, когда каждый гражданин Украины может столкнуться с необходимостью оказать первую помощь после обстрелов или других чрезвычайных ситуаций.

«Мы верим, что базовые навыки первой помощи должны быть такими же привычными, как физкультура в школе. Именно поэтому уделяется особое внимание тренерам, учителям, наставникам — людям, которые могут не только сами спасти жизнь, но и научить этому других. Благодаря проекту мы имеем возможность охватывать всё больше регионов и работать с спортивным сообществом системно и масштабно», – подчеркнула директор FAST Евгения Згурова.