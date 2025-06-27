Владимир Кириченко

Международный союз биатлонистов (IBU) на своём официальном сайте заявил, что допустит к участию в Олимпиаде 2026 года не более четырёх россиян при условии, что к середине января им удастся заработать необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира или Кубке IBU, однако сейчас это невозможно.

российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из-за войны в Украине. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений. Что касается потенциального участия российских или белорусских биатлонистов в зимних Олимпийских играх 2026 года, следует отметить, что квота национальных олимпийских комитетов (НОК) уже распределена в соответствии с турнирной таблицей Кубка наций сезона-2024/2025. Уайлд-кард для НОК без квот можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в соревнованиях IBU (Кубке мира или Кубке IBU. – Прим. ред.) до Олимпийских игр уайлд-кард получены не могут. Правила соревнований IBU не предусматривают участие нейтральных спортсменов».

Ранее сообщалось, что IBU не меняет позицию по отстранению от международных турниров российских биатлонистов.