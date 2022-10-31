Без Блашко. Известен состав сборной Украины, который готовится к сезону в Австрии
Кравченко рассказал о подготовке сборной к сезону-2022/23
Тренер планирует подвести команду в пиковую форму под чемпионат мира
31 октября 16:32
Фото: biathlon.com.uaГлавный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал о подготовке команды к следующему сезону:
Мы прошли сбор в австрийском Рамзау, который был короче сбора мужчин, пробыли там 12 дней. Готовились там к 17 октября. Это связано с тем, что дата выезда на первый сбор у нас стоит раньше. Мы смогли немного прокатиться на снегу, сделали роллерную и силовую работы. А потом сделали недельную паузу с возвращением домой: девушки и тренеры побыли неделю дома, провели время с близкими, потому что домой попадем под Новый Год.
Из Украины мы выехали 26 октября в шведское Идре, но дорога далека, поэтому мы опять же на одну ночь остановились в Рамзау. Полноценно тренировочный процесс там начинаем в воскресенье, 30 октября.
О задачах на заключительный подготовительный сбор в Идре
Уже не помню, когда я был в последний раз в Идре, где-то лет 15-17 назад. Блашко знаю, что была два года назад, она там укатывалась в сезон. К тому времени были неплохие условия, и сейчас я считаю, что будут хорошие условия. Профиль трассы там более-менее подходит нам, тем более, под Контиолахти, где был первый этап Кубка мира, ведь мы знаем ту легендарную стену. Я думаю, что все было хорошо. Задача – подойти к старту сезона, но еще не в лучшей форме, потому что все-таки планируем на пик выйти к чемпионату мира. А тут будем постепенно втягиваться в сезон. Увидим.
О контрольных стартах
Со среды, 2 ноября, в Идре также приедет команда «Б». Я думаю, что мы там проведем контрольный старт обязательно. Может быть, из основного состава 2-3 биатлонистки поедут на первый спринт на этапе Кубок IBU, который состоится в Шушене, 24 ноября. Посмотрим по состоянию и здоровью, как оно все будет. Пока что планируем так. Обязательно совершим контрольный старт с командой «Б». Увидим, в каком состоянии они и в каком состоянии мы. Оттого решим, кого и куда посылать.
Состав сборной Украины.
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