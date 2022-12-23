Билосюк: «Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте»
Кривонос стала чемпионкой Украины в гонке преследования
Второй результат у Билосюк, а третья – Меркушина
23 декабря 15:28
Фото:23 декабря в Яворове (Львовская обл.) продолжилась первая часть зимнего чемпионата Украины по биатлону.
Победительницей гонки преследования стала Анна Кривонос. Елена Билосюк завоевала серебро, а Александра Меркушина показала третий результат.
Чемпионат Украины-2022 по биатлону. Яворов, Львовская область. Гонка преследования. Женщины
1. Анна Кривонос (1+0+1+2) 31:10,4
2. Елена Билосюк (2+0+3+2) +1:16,8
3. Александра Меркушина (3+1+1+0) +1:24,0
4. Любовь Кипяченкова (2+1+3+1) +1:37,9
5. Ирина Петренко (4+0+2+1) +1:41,0
6. Юлия Городна (0+0+2+2) +3:27,9
Анастасия Меркушина стала триумфатором спринта на чемпионате Украины-2022.
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